В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020 гостем программы станет Леся Никитюк! Против Леси Ивановны будут играть умные и сексуальные блондины, а ведущим программы станет актер и комик Владимир Шумко.

Древняя японская традиция ёбаи позволяла парам заняться внебрачным сексом, но только при одном условии. В шоу Кто против блондинок? 2020 Леся Никитюк попробует догадаться, в чем заключалась особенность этого ритуала.

Блондин-бомба Алексей не просто покажет, как качать пресс не отходя от рабочего места, но и исполнит стриптиз для Леси Ивановны! Чтобы увидеть это своими глазами – смотри проект Кто против блондинок? 3 сезон 15 выпуск от 12.05.2020 на сайте Нового канала.

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