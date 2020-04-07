Смотри онлайн интеллектуально-развлекательный проект Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020 на сайте Нового канала.

Артему Пивоварову предстоит сойтись в дуэли с топ-блондинкой и ответить на вопрос, каким образом Артур Линтген определяет название классического произведения, даже не слушая его. В шоу кто против блондинок? 2020 Артему также придется вспомнить школьный курс английского языка и догадаться, для чего англичане придумали идиому «ушной червь». А в суперигре артист вместе с одной из блондинок поиграют в разукраски, параллельно отвечая на музыкальные вопросы Леси Никитюк. Сможет ли Артем победить? Это ты увидишь прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020.

Кто против блондинок 10 выпуск от 07.04.2020 смотреть онлайн