Video: Артему Пивоварову придется замарать руки в дуэли с блондинкой. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 3

Кто против блондинок от 07.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 10 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10 / Артему Пивоварову придется замарать руки в дуэли с блондинкой. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 3
07 апреля

Артему Пивоварову придется замарать руки в дуэли с блондинкой. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 3

Смотри онлайн интеллектуально-развлекательный проект Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020 на сайте Нового канала. 

Артему Пивоварову предстоит сойтись в дуэли с топ-блондинкой и ответить на вопрос, каким образом Артур Линтген определяет название классического произведения, даже не слушая его. В шоу кто против блондинок? 2020 Артему также придется вспомнить школьный курс английского языка и догадаться, для чего англичане придумали идиому «ушной червь».  А в суперигре артист вместе с одной из блондинок поиграют в разукраски, параллельно отвечая на музыкальные вопросы Леси Никитюк. Сможет ли Артем победить? Это ты увидишь прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020.

Кто против блондинок 10 выпуск от 07.04.2020 смотреть онлайн

Артему Пивоварову придется замарать руки в дуэли с блондинкой. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 3
Артем Пивоваров даст блондинке свой номер телефона. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск ...
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