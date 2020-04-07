Video: Странные таланты Артема Пивоварова. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 2

Кто против блондинок от 07.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 10 часть 2
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10 / Странные таланты Артема Пивоварова. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 2
07 апреля

Странные таланты Артема Пивоварова. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 2

Смотри онлайн в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020, как Артем Пивоваров будет имитировать звуки оленя.

Блонда-бомба посоревнуется с артистом в умении изображать рев дикого животного, а президент Туркмении удивит музыкальным талантом. Политик посвятил рэп своему самому любимому созданию, и за это подвергся жесткому хейту в социальных сетях. Что так разозлило жителей Туркмении? Это ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 2020.

Не обошлось без музыкальных провалов  и на Олимпиаде-2008. Пианист Лан Лан запомнился тем, что играл под фонограмму во время церемонии открытия. Но как именно зрители поняли подвох? Подробности этой истории ты узнаешь прямо сейчас на сайте Нового канала – в интеллектуальном шоу Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020. 

Кто против блондинок 10 выпуск от 07.04.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 10 смотреть онлайн

Странные таланты Артема Пивоварова. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 10. Часть 2
Артем Пивоваров даст блондинке свой номер телефона. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск ...
Артему Пивоварову придется замарать руки в дуэли с блондинкой. Кто против блондинок? Сезон ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности