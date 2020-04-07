Смотри онлайн в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020, как Артем Пивоваров будет имитировать звуки оленя.

Блонда-бомба посоревнуется с артистом в умении изображать рев дикого животного, а президент Туркмении удивит музыкальным талантом. Политик посвятил рэп своему самому любимому созданию, и за это подвергся жесткому хейту в социальных сетях. Что так разозлило жителей Туркмении? Это ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 2020.

Не обошлось без музыкальных провалов и на Олимпиаде-2008. Пианист Лан Лан запомнился тем, что играл под фонограмму во время церемонии открытия. Но как именно зрители поняли подвох? Подробности этой истории ты узнаешь прямо сейчас на сайте Нового канала – в интеллектуальном шоу Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020.

Кто против блондинок 10 выпуск от 07.04.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 10 смотреть онлайн