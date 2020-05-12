Леся Никитюк впервые увидела мужской стриптиз на съемках

Новый канал устроил Леди Ле невероятный сюрприз – ровно на одну программу ведущая шоу «Кто против блондинок?» стала его участницей!

Ведущий – Владимир Шумко, звездный игрок – Леся Никитюк, а вместо сексапильных блондинок – сексапильные блондины! Этот выпуск шоу «Кто против блондинок?» все точно запомнят надолго. Особенно Леди Ле, которая не только стала игроком проекта, но и увидела на съемках мужской стриптиз. Приватные танец для Леси станцевали блондины.

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– Я очень много, по 14 часов стою в съемочном павильоне на каблуках, – пожаловалась во время игры Леся Никитюк. – Но пусть Шумко не мечтает меня подсидеть – песок с меня еще не сыплется, только блестки!

Временный ведущий Владимир Шумко подсиживать Лесю и не собирался. Наоборот, устроил ей сюрприз – танец от блондина Алексея, который должен был расслабить Никитюк. Но напряжение в студии, наоборот, только возросло.

– Меня подставили! – громко кричала ведущая Нового канала, ошеломленная стриптизом двух блондинов. – Несите корвалол! И где вы таких нашли?

Но уже к концу танца Леся вошла во вкус и не хотела, чтобы стриптиз заканчивался.

– Это было офигенное шоу! – заявила Никитюк после окончания танца. – За свою жизнь я никогда не была в стриптиз-клубе. В Хмельницком знаете, какой стриптиз-клуб? В ларьках на рынке! Когда мужики на картонках штаны меряют. Поэтому тут мне очень сложно было сдержать эмоции. Я не знала, то ли кричать, то ли глаза закрывать, то ли просить на «бис» (смеется). Так что хочу сказать ребятам спасибо!

Смотрите самый яркий выпуск шоу «Кто против блондинок?» сегодня в 19:00 на Новом канале

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