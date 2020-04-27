Леся Никитюк списывала на уроках: Секретные махинации ведущей

В прямом эфире, завершавшем insta-день с ведущей в аккаунте Нового канала, Леся Ивановна открыла страшный секрет – она списывала на экзаменах! И даже поделилась своими лайфхаками со школьниками

Во время эфира ведущая шоу «Кто против блондинок?» поочередно рендомно подключала зрителей, среди которых оказалось много учеников из разных уголков Украины. Все они с радостью обсудили с Лесей трудности дистанционного обучения, а в ответ ведущая рассказала о своих школьных и студенческих годах и вспомнила о небольших хитростях:

– Я списывала, и совершенно этого не стесняюсь! – призналась Леся Никитюк одному из школьников. – Но есть такой момент – если пишешь что-то, лучше запоминаешь. И когда мы делали шпаргалки, то уже что-то запоминали, поэтому не могу сказать, что это очень плохо. Конечно, списывать не честно, но делать это качественно тоже надо уметь!

Во время эфира возле Леси все время сидела ее кума, и в этот момент напомнила ведущей, как они вместе сдавали экзамены в академии.

– Я так на «5» сдала экзамен в ХГПА (Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия, прим.ред.), – со смехом вспомнила Никитюк. – У нас было по-модному: мне кума в наушнике подсказывала правильные ответы. Мы тогда крутили волосы и списывали по подсказкам в блютуз-гарнитуре. Но так было не всегда! А только на предметах, на которых мне было сложно. Например, на математике… вот зачем мне в жизни дециметры?! А биологию, «тычинки-пестики» сдала на 12 баллов!

Несмотря на все школьные хитрости, смекалке Лесе Никитюк многие отличники могут позавидовать! Чего только стоят интеллектуальные баттлы, которые ведущая проводит по вторникам в 19:00 в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале!

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