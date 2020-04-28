Качать пресс и рисовать портрет: Евгений Кошевой показал, как делает это одновременно

Юморист шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале продемонстрировал свои спортивные и художественные способности

Чтобы не набрать лишний вес во время карантина, большинство украинцев активно занялись спортом дома. Кто-то качает бицепс с помощью бутылки с водой, а другие тренируются с резинками. Словом, все работают ради красивого пресса и подтянутых ягодиц. Ведь лето не за горами.

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Ведущий Improv live show на Новом канале Евгений Кошевой рассказывает, что до карантина у него не было времени посещать тренажерный зал. Зато во время самоизоляции он начал заниматься дома. Кстати, юморист признался, что выполняет упражнение, которое его научила делать участница шоу «Кто против блондинок?»

– Как говорила блондо-бомба Анастасия – упражнение три в одном, – рассказывает Евгений Новому каналу. – Прокачивается верхний и нижний пресс. А еще запускается кровообращение малого таза и проводится профилактика плоскостопия.

Выполнение упражнения выглядит немного забавно. Зато вы получаете красивый пресс и свой автопортрет! Причем тут рисунок? Сейчас узнаете.

– Перед ковриком поставьте полотно для рисования, – рассказала Анастасия. – Лягте спиной на спортивный коврик. Поднимите ноги от пола на 20 см. Между ступнями зажмите маркер. Напрягите пресс и ступни – рисуйте свой автопортрет на холсте.

Девушка уверяет, что результат от такой тренировки обязательно будет! Верим, ведь блондо-бомба больше восьми лет преподает фитнес и является обладательницей титула Miss top sport model of Ukraine.

Включайте шоу «Кто против блондинок?» сегодня в 19:00 на Новом канале, чтобы увидеть, как Евгений спортом позанимался и портрет нарисовал.

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