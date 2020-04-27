Леся Никитюк вывела Стаса Шуринса на откровенный разговор о его исчезновении

Стас Шуринс рассказал Лесе Никитюк, куда пропал после «Фабрики звёзд», что заставило его бросить всё и переехать в Германию, и как он планирует возвращаться на большую сцену

В субботу ведущая шоу «Кто против блондинок?» в рамках Insta-дня провела прямой эфир в аккаунте Нового канала, рендомно подключая зрителей. И каким же удивлением для всех стало, когда в одной из «включений» появился Стас Шуринс. Да-да, тот самый красавчик, победитель «Фабрики звёзд-3», бывший парень Эрики, который внезапно в 2013 году исчез с радаров поклонников.

– Да это же Стас Шуринс! Ты жив?! – со смехом спросила Леся, увидев нового собеседника в эфире. – Я думала, с тобой что-то случилось! Куда ты пропал после «Фабрики звёзд»?!

– Ты всё проспала, Леся, – смеется Шуринс. – Я же после «Фабрики звёзд» еще участвовал в «Голосе Германии», стал финалистом, между прочим.

Но Леся не дала Стасу расслабиться и просто завалила исполнителя вопросами о причине его пропажи и переезде в Германию. А кто смотрит «Кто против блондинок?» хорошо знают: когда ведущая хочет получить ответ на свой вопрос, она его полукак чает!

Мы остались вообще без денег, так в тур вложили всё, что у нас было.

– В октябре 2013 моей жене сделали операцию на мозге, – откровенно рассказал Шуринс. – В ноябре того же года мы провели презентацию нового альбома в Украине, а в следующем году из-за определенных событий пришлось отменить тур. Мы остались вообще без денег, так как в тур вложили всё, что у нас было. Пришлось уезжать из Украины: жене нужна была реабилитация, поэтому мы поехали в Германию, здесь живут ее родители. Но я же не мог не заниматься творчеством, поэтому и принял решение участвовать в «The Voice Of Germany», дорожка-то уже протоптана 🙂 И прошел в финал, был даже контакт с Universal. Но я решил, что хочу захватить мир своими силами со своей командой, без продюсеров.

Стас признался, что для него главное – это воплотить в жизнь свою мечту, а с коммерцией всё намного сложнее:

– Я делаю музыку. Я очень часто пытался играть по правилам шоубизнеса, писать какие-то песни, как мне казалось, коммерческие. Но понял, что я просто буду делать то, что нравится мне, то, в чем меня поддерживает моя аудитория. Из последнего, чем я горжусь, это то, что начал воплощать свою мечту в жизнь, начал заниматься благотворительностью и социальной деятельностью. Первая песня, которую я выпустил в мае прошлого года – «You can be», гимн моего социального проекта «Учись у них», посвященная всем параолимпийцам и людям с инвалидностью.

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За год Стас Шуринс успел выпустить уже несколько свежих треков, и даже стал участников музыкального конкурса «Первые ласточки Мьюзик» с треком «Keep me in». Так что если вы хотите услышать песню харизматичного исполнителя во втором сезоне «Первых ласточек», голосуйте прямо сейчас!