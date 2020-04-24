Леся Никитюк назвала страны, в которых не была. Спойлер: их меньше 10!
Ведущая шоу «Кто против блондинок?» составила список стран, в которых она еще не успела побывать
Леся Никитюк посетила множество уголков планеты, среди которых много таких, в которые обычный турист не всегда решиться отправиться. Опасные джунгли, океанские побережья, суетливые мегаполисы и деревни вне времени…
Но есть и на карте Леси точки, до которых она не успела добраться. Ведущая в посте в Instagram составила список стран и островов, где она точно не бывала и призналась, что ей очень не хватает путешествий:
«Я очень скучаю за пепелётами, – пишет Леся Никитюк. – Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов!!
- Бразилия
- Аргентина
- Парагвай
- Уругвай
- Чили
- Мексика
- Аляска
- Исландия»
Что ж, интересно, куда ведущая отправиться, когда откроют авиасообщения с другими странами после карантина?
А пока что, каждый вторник Леся Никитюк летит в студию шоу «Кто против блондинок?», чтобы вместе со своими блондо-«бомбами» сражать звездных мужчин интеллектом. Не пропустите, каждый вторник в 19:00 на Новом канале.
Фото: @lesia_nikituk
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