Леся Никитюк назвала страны, в которых не была. Спойлер: их меньше 10!

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» составила список стран, в которых она еще не успела побывать

Леся Никитюк посетила множество уголков планеты, среди которых много таких, в которые обычный турист не всегда решиться отправиться. Опасные джунгли, океанские побережья, суетливые мегаполисы и деревни вне времени…

Но есть и на карте Леси точки, до которых она не успела добраться. Ведущая в посте в Instagram составила список стран и островов, где она точно не бывала и призналась, что ей очень не хватает путешествий:

«Я очень скучаю за пепелётами, – пишет Леся Никитюк. – Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов!!

Бразилия

Аргентина

Парагвай

Уругвай

Чили

Мексика

Аляска

Исландия»

Что ж, интересно, куда ведущая отправиться, когда откроют авиасообщения с другими странами после карантина?

А пока что, каждый вторник Леся Никитюк летит в студию шоу «Кто против блондинок?», чтобы вместе со своими блондо-«бомбами» сражать звездных мужчин интеллектом. Не пропустите, каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Фото: @lesia_nikituk

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