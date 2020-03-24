Звёздные блондинки: Какой родной цвет волос у Кидман, Лоуренс и Мадонны (ФОТО)
А вы знаете, что большая часть звёздных блондинок раньше были брюнетками и шатенками? Очень маленький процент девушек, которые родились сразу со светлыми волосами. Многие просто в какой-то момент жизни захотели перемен, высветлили волосы и стали блондинками, кардинально сменив имидж.
Мы выбрали 10 всемирно известных блондинок, которые раньше были брюнетками. Сложно поверить, что некоторые из них не родились со светлыми волосами, правда?
Мадонна
Вряд ли кто-то удивился, увидев эту певицу во главе списка. Ведь Мадонна – одна из самых известных блондинок в мире!
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А раньше Луиза Вероника Чикконе (настоящее имя Мадонны, – прим. ред.) была обладательницей копны темно-каштановых волос.
Риз Уизерспун
Не могли мы оставить без внимания и главную «киношную» блонду, 44-летнюю Риз.
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Фильм «Блондинка в законе», в котором актрисе досталась главная роль, стал первым фильмом про блондинок, где светловолосая красотка – умная и красивая. Правда, всё-таки стоит заменить, что волосы у Риз всегда были светло-русые, но «чистой» блондинкой она стала для съемок фильма «Жестокие игры».
Так Риз выглядела в детстве:
Скарлетт Йоханссон
В фильмах мы видим эту актрису с разным цветом волос, в реальной жизни она – платиновая блондинка, по крайней мере, на сегодняшний день.
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А вот на самом деле натуральный цвет волос Скарлетт – темно-каштановый!
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Николь Кидман
За Николь давно закрепился образ блондинки.
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Но на самом деле родной цвет актрисы – темно-рыжий, именно такой, как в фильмах «Мулен Руж» и «С широко закрытыми глазами».
Дженнифер Энистон
Еще одна известная голливудская блондинка – исполнительница роли Рейчел в культовом сериале «Друзья».
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На самом же деле Дженнифер – шатенка, и увидеть ее в родном цвете можно в старом фильме 1997 года «Портрет совершенства», где актрисе 28 лет.
Леди Гага
Все давно привыкли, что королева эпатажа – блондинка.
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Но когда в фильме «Звезда родилась» артистка появилась с родным, темным цветом волос, зрители ахнули – ей действительно очень к лицу этот оттенок.
Впрочем, эффектный платиновый блонд Леди Гаге тоже идет и только подчеркивает ее необычный стиль!
Бритни Спирс
В то время, когда Бритни врывалась на сцену в 90-х, на пике популярности было светлое мелирование, и имиджмейкеры заставили начинающую звезду прокрасить родной темно-русый оттенок.
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С тех Бритни Спирс и не меняла образ, только единожды, когда подстриглась налысо. Но когда волосы отросли, исполнительница сразу же вернула себе любимый блонд.
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Дженнифер Лоуренс
И хотя эта актриса часто меняет цвет волос, и в своей ключевой для карьеры трилогии «Голодные игры» появилась с темным цветом волос, в повседневной жизни Лоуренс – блондинка. Судя по всему, возвращаться в родной темно-русый цвет актриса не планирует!
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Майли Сайрус
Сложно сейчас представить эту певицу с темными волосами, правда?
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На самом деле, достаточно посмотреть ее фото за 2007-2008 год, во время съемок в сериале «Ханна Монтана». В то время певица успела побыть и со своим родным каштановым цветом, и примерить образ шатенки с солнечными прядями и даже покраситься полностью в черный.
Кристен Стюарт
Сегодня Кристен – платиновая блондинка с короткой стрижкой.
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Но, чтобы вспомнить ее родной цвет, достаточно пересмотреть любую часть вампирской саги «Сумерки», где Стюарт снимается с родным темным цветом волос.
И бонус!
Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк тоже в детстве была темноволосой малышкой.
Но теперь сложно представить, как могла бы выглядеть Леся, останься она брюнеткой, правда?
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Да и если бы Никитюк осталась с темными волосами, она не смогла бы вести это шоу, так что все перемены однозначно – к лучшему!
Смотрите шоу«Кто против блондинок?» на Новом канале каждый вторник в 19:00 и убедитесь, что наши блондинки еще дадут фору голливудским!