Звёздные блондинки: Какой родной цвет волос у Кидман, Лоуренс и Мадонны (ФОТО)

А вы знаете, что большая часть звёздных блондинок раньше были брюнетками и шатенками? Очень маленький процент девушек, которые родились сразу со светлыми волосами. Многие просто в какой-то момент жизни захотели перемен, высветлили волосы и стали блондинками, кардинально сменив имидж.

Мы выбрали 10 всемирно известных блондинок, которые раньше были брюнетками. Сложно поверить, что некоторые из них не родились со светлыми волосами, правда?

Мадонна

Вряд ли кто-то удивился, увидев эту певицу во главе списка. Ведь Мадонна – одна из самых известных блондинок в мире!

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Jan 14, 2020 at 4:07am PST

А раньше Луиза Вероника Чикконе (настоящее имя Мадонны, – прим. ред.) была обладательницей копны темно-каштановых волос.

Риз Уизерспун

Не могли мы оставить без внимания и главную «киношную» блонду, 44-летнюю Риз.

View this post on Instagram A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Feb 27, 2020 at 8:28am PST

Фильм «Блондинка в законе», в котором актрисе досталась главная роль, стал первым фильмом про блондинок, где светловолосая красотка – умная и красивая. Правда, всё-таки стоит заменить, что волосы у Риз всегда были светло-русые, но «чистой» блондинкой она стала для съемок фильма «Жестокие игры».

Так Риз выглядела в детстве:

Скарлетт Йоханссон

В фильмах мы видим эту актрису с разным цветом волос, в реальной жизни она – платиновая блондинка, по крайней мере, на сегодняшний день.

View this post on Instagram A post shared by Scarlett Johansson Page ♡ Lyle (@seriouslyscarlett) on Dec 27, 2019 at 11:09am PST

А вот на самом деле натуральный цвет волос Скарлетт – темно-каштановый!

View this post on Instagram A post shared by Scarlett Johansson Page ♡ Lyle (@seriouslyscarlett) on Sep 4, 2019 at 8:53am PDT

Николь Кидман

За Николь давно закрепился образ блондинки.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Feb 27, 2020 at 10:04am PST

Но на самом деле родной цвет актрисы – темно-рыжий, именно такой, как в фильмах «Мулен Руж» и «С широко закрытыми глазами».

Дженнифер Энистон

Еще одна известная голливудская блондинка – исполнительница роли Рейчел в культовом сериале «Друзья».

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Mar 3, 2020 at 3:50pm PST

На самом же деле Дженнифер – шатенка, и увидеть ее в родном цвете можно в старом фильме 1997 года «Портрет совершенства», где актрисе 28 лет.

Леди Гага

Все давно привыкли, что королева эпатажа – блондинка.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Nov 18, 2019 at 11:15am PST

Но когда в фильме «Звезда родилась» артистка появилась с родным, темным цветом волос, зрители ахнули – ей действительно очень к лицу этот оттенок.

Впрочем, эффектный платиновый блонд Леди Гаге тоже идет и только подчеркивает ее необычный стиль!

Бритни Спирс

В то время, когда Бритни врывалась на сцену в 90-х, на пике популярности было светлое мелирование, и имиджмейкеры заставили начинающую звезду прокрасить родной темно-русый оттенок.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 12, 2019 at 10:07am PST

С тех Бритни Спирс и не меняла образ, только единожды, когда подстриглась налысо. Но когда волосы отросли, исполнительница сразу же вернула себе любимый блонд.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 14, 2018 at 4:34pm PDT

Дженнифер Лоуренс

И хотя эта актриса часто меняет цвет волос, и в своей ключевой для карьеры трилогии «Голодные игры» появилась с темным цветом волос, в повседневной жизни Лоуренс – блондинка. Судя по всему, возвращаться в родной темно-русый цвет актриса не планирует!

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lawrence (@jlawthequeen) on Dec 23, 2019 at 1:47pm PST

Майли Сайрус

Сложно сейчас представить эту певицу с темными волосами, правда?

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Feb 8, 2020 at 9:01am PST

На самом деле, достаточно посмотреть ее фото за 2007-2008 год, во время съемок в сериале «Ханна Монтана». В то время певица успела побыть и со своим родным каштановым цветом, и примерить образ шатенки с солнечными прядями и даже покраситься полностью в черный.

Кристен Стюарт

Сегодня Кристен – платиновая блондинка с короткой стрижкой.

View this post on Instagram A post shared by Kristen Stewart (@kristenstewartx) on Feb 21, 2020 at 3:17pm PST

Но, чтобы вспомнить ее родной цвет, достаточно пересмотреть любую часть вампирской саги «Сумерки», где Стюарт снимается с родным темным цветом волос.

И бонус!

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк тоже в детстве была темноволосой малышкой.

Но теперь сложно представить, как могла бы выглядеть Леся, останься она брюнеткой, правда?

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Feb 12, 2020 at 9:23am PST

Да и если бы Никитюк осталась с темными волосами, она не смогла бы вести это шоу, так что все перемены однозначно – к лучшему!

Смотрите шоу«Кто против блондинок?» на Новом канале каждый вторник в 19:00 и убедитесь, что наши блондинки еще дадут фору голливудским!