Топ-5 самых богатых и влиятельных блондинок в мире

Мифы о блондинках каждый вторник развеивают участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, но чтобы наверняка избавить вас от стереотипов про светловолосых красоток, мы собрали информацию про пять самых богатых и успешных блондинок в мире! Эти женщины разные – из разных стран, сфер и с разными интересами, но объединяет их одно: они – блондинки и гордятся этим!

Лорен Пауэлл Джобс

Вдова бизнесмена Стива Джобса, воспитывающая троих детей, может похвастаться не только рецептами вкусных пирогов, а и успешными бизнес-проектами. В 2019 году состояние Лорен насчитывало около $21,6 млрд., и это не только наследство, оставшееся ей после смерти знаменитого супруга, а результат ее личных карьерных достижений.

Лорен в 2004 году запустила проект Emerson Collective, который ежегодно инвестирует миллионы в развитие информационных технологий, бизнеса и стартапов, а также около 20 лет назад Лорен создала организацию College Track, которая заминается поддержкой талантливых студентов и развитием уровня школьного обучения.

Сусанна Клаттен

Сусанна – самая богатая блондинка в Германии, носит короткую стрижку и… владеет 50% акций автоконцерна BMW. Вот уж кому точно не понадобится помощь с ремонтом машины! Кроме этого Сусанне также принадлежит 51% акций в крупной фармацевтической компании Altana AG. По данным за 2019 год её состояние достигло $19,2 млрд.

Кристи Уолтон

Эта американка разбогатела, став женой Джона Томаса Уолтона – сына основателя Walmart Сэма Уолтона. После смерти супруга в автокатастрофе женщина унаследовала 1/6 части его состояния – в основном это были акции Walmart, First Solar и Arvest Bank. Сейчас состояние 71-летней Кристи оценивается примерно в $7.2 миллиарда. Кристи активно занимается благотворительностью, а бизнес ведет ее сын – Лукас Уолтон.

Марисса Маейр

Это самая известная блондинка в IT-сфере! Марисса долгое время занимала пост президента и главного исполнительного директора компании «Yahoo!», а до этого 13 лет работала ведущим специалистом в Google, став первой женщиной-инженером в компании. Сейчас Майер Майер входит в состав советов директоров компаний Cooper-Hewitt, National Design Museum, New York City Ballet, San Francisco Ballet, Музей современного искусства Сан-Франциском и Walmart. В 2019 ее состояние оценивалось в $620 миллионов.

Иванка Трамп

Дочь 45-го президента Америки Дональда Трампа просто не могла не войти в этот список! Но, не смотря на наличие знаменитого отца, Иванка никогда не пряталась в тени его успеха. Она строила свою карьеру сама, начиная от работы фотомоделью, поработав ведущей популярного ТВ-шоу, выпустила книгу «The Trump Card: Playing to Win in Work and Life», основала свой бренд одежды, имеет долю в Trump International Hotel и работает советником в Белом доме. Неплохо, как для матери троих детей, правда? И хотя ее состояние – около 75 миллионов долларов – по сравнению с суммами блондинок из списка выше, кажутся вовсе не большими, стоит учесть, что Иванке еще всего 38 лет и с таким рвением она точно успеет к 70 сколотить состояние.

