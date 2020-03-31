Новый каналКто против блондинок?НовостиУгадай блондинку из мультика: Тест

Угадай блондинку из мультика: Тест

Мы решили устроить твоей памяти небольшой экзамен! Мы собрали 15 мультяшных блондинок и предлагаем тебе вспомнить, из какого они мультфильма, и как зовут каждую из них. И даже когда тебе будет казаться, что у той или иной героини нет имени, попробуй напрячь память – имя есть у каждой, просто не всегда оно часто употребляется!

Ну что ж, поехали!

 

Ну что, угадали всех мультяшных блондинок? Хотите еще больше интеллектуальных заданий, тогда во вторник в 19:00 включайте Новый канал и смотрите шоу “Кто против блондинок?”. Там много интересного!

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