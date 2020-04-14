Леся Никитюк – о спортивном прошлом: «Когда вижу медали по плаванью – могу расплакаться»

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале занималась плаванием девять лет! И во время съемок выпуска с Романом Мищеряковым вспомнила, как это было

Леся Ивановна Никитюк – точно супердевушка. Песни пишет, в прямой эфир с Джаредом Лето выходит, прекрасно готовит и еще лучше ведет шоу «Кто против блондинок?» Во время съемок которого рассказывает много интересных деталей о себе.

Так, во время конкурса, в котором блонда-бомба и по совместительству профессиональная пловчиха Дарья вместе с участником Improv Live Show Романом Мищеряковым надевали на скорость плавательные шапочки, Леся вспомнила о своем спортивном прошлом.

– Я занималась плаванием девять лет, и когда вижу медали по плаванию, могу расплакаться, – заявила ведущая Нового канала, рассматривая награды блондо-бомбы. – Я немножко выигрывала, но не так. Помню, в день у меня было по три тренировки – два раза бассейн и зал. А сколько же нужно было тренироваться, чтобы заработать такое количество медалей, как наша блондо-бомба!

У Романа Мищерякова, в отличие от Леси и Дарьи, – ни медалей, ни трех тренировок в день. Артист даже плавать не умеет!

– Я был уверен, что проиграю в этом конкурсе – шапочку для плавания не надевал ни разу в жизни, – заявил Мищеряков. – А на кого-то другого – тем более! Зато маму порадовал – столько шапок одновременно не носил никогда!

Кто в итоге сможет надеть больше плавательных шапочек, и что еще расскажет о себе Леся Никитюк – смотрите сегодня в 19:00 в новом выпуске шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале

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