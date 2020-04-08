Артем Пивоваров хотел принять роды у блондинки

Певец рассказал, как бы поступил в экстренной ситуации на съемочной площадке шоу «Кто против блондинок?»

Многие считают, что в шоу-бизнес попадают через постель. Но Артем Пивоваров туда пришел через реанимацию. Он три года спасал людей, мечтая держать не катетер, а микрофон.

– По профессии я – фельдшер-акушер. Мои родители искренне хотели, чтобы я работал в медицине. Но как-то не лежала душа, – рассказывает Артем. – Вечера после дежурства коротал на репетициях. Не высыпаясь, с утра приходил в больницу. В какой-то момент мне надоело. Решил, что хочу попробовать себя в профессиональной музыке. Подумал, ведь я еще молод, и если не получится, всегда смогу вернуться домой и выполнить желание моих родителей. Они, кстати, отнеслись с пониманием, хоть и переживали.

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Артем соревновался в своей стихии – выпуск был посвящен музыке. Победой певец доказал, что не зря отказался от работы врачом. Но если бы одна из блондинок начала рожать, а другая потеряла сознание – он бы попробовал их спасти.

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– Если здесь найдется ванная, мы отнесем роженицу туда, чтобы она расслабилась. Роды – это естественный процесс. Во все времена женщины каким-то чудом рожали детей самостоятельно, – говорит Артем Пивоваров. – Тем временем я бы спасал блондинку, которой стало плохо. Когда происходят какие-то патологические изменения в организме, счет идет на минуты.

Благо, не пришлось певцу показывать свои медицинские умения на съемках. Хотя каждый вторник в 19:00 на Новом канале в шоу «Кто против блондинок?» звезды демонстрируют и не такое.

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