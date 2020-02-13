Оля Полякова VS блондо-бомба: кому больше идет кокошник?

Две яркие блондинки «засветились» в одной и той же шляпке-кокошнике

Участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале продолжают поражать зрителей своими неординарными образами. Вчера девушки были в откровенных купальниках, которые подчеркивали их очаровательные формы. Но все внимание звездного мужчины – телеведущего Даниэля Салема – было приковано к топ-блондинке, которая отличалась эксклюзивной шляпкой-кокошником.

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– Большинство головных уборов для топ-блондинок в этом сезоне мы изготавливали собственноручно, – рассказывает художницы по костюмам Люси Константинова. – Мастерицы придумывали эксклюзивные шляпки, на которые было использовано более 100 зеркальных страз, столько же перьев, пайеток и несколько сотен метров металлизированной нити.

Кокошник, который понравился топ-блондинке Марте и Оле Поляковой, был изготовлен известной украинской художницей и стилисткой Лесей Патокой. Но если Марта в этом шикарном головном уборе соревновалась с Даниэлем Салемом, то Оля Полякова – позировала на фотосессии.

Что ж, устраиваем битву образов. Какой блондинке шляпа-кокошник идет больше?

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы увидеть яркие перевоплощения участниц шоу «Кто против блондинок?»

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