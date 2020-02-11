Гостем второго выпуска шоу «Кто против блондинок?» 2020 стал ведущий Даниэль Салем.

Как только он появился в студии – высокий, статный, со стильной бородой и широкой улыбкой, блондинки сразу растаяли и казалось, уже готовы были уступить Салему победу.

Но не тут-то было! Леся Никитюк никому не дает спуску, и даже красавчик Даниэль не смог сбить ведущую с толку. Битва началась!

Даниэль с первой же минуты почувствовал, что легко не будет. Особенно остро он осознал, что блондо-«бомбы» настроены решительно, когда его заставили нюхать… чеснок. Вот уж точно, аромат не из приятных!

Но дальше стало еще жарче! Блондинки предложили Даниэлю продемонстрировать свою мужскую силу и выставили против ведущего гору арбузов.

Правда, это оказалось вовсе не сладкое угощение – а настоящее испытание: Салему предстояло голыми руками разломать толстокожие ягоды.

Но, к чести ведущего, он достаточно легко справился с этой задачей и даже успел немного перекусить!

Восхитившись сильными руками Даниэля, Леся Никитюк решила собственноручно проверить, так ли хороши и остальные его мышцы!

Пришло время знакомиться с топ-блондинкой, которая предстала перед Даниэлем в образе яркой бабочки.

Девушка устроила ведущему проверку танцами, и они долго кружили по студии в обнимку.

Леся Никитюк, конечно же, не могла остаться в стороне! Как это так, оставить ведущую без внимания? Надо срочно исправлять ситуацию!

В финале же Даниэлю пришлось включить все свое обаяние по максимуму и…раздеться! Более того, он сменил брюки на кожаные штаны с цепями и портупею.

Просто аррррр! Впрочем, блондинка, которая оказалась конкуренткой Салема в этом испытании, уж ничуть не уступала ведущему. Чего стоят только высокие ботфорты, и это, не говоря уже о леопардовом луке!

А чем закончилась эта битва, смотрите в полном выпуске шоу «Кто против блондинок?» 2020 прямо сейчас!

Читай также:

Тест: Померяйся IQ с блондинкой!

Леся Никитюк стала адвокатом собаки

Юрий Горбунов на «Кто против блондинок?» 2020: Как это было (Фото)