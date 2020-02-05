Юрий Горбунов положил на лопатки Лесю Никитюк

На шоу «Кто против блондинок?» телеведущие отрабатывали друг на друге приемы самообороны

Лицом к лицу с почти полусотней блондинок – устоять против такого количества девушек непросто. Поэтому одна из участниц «Кто против блондинок?» на Новом канале любезно согласилась помочь – беловолосая красавица продемонстрировала звездном игроку шоу, телеведущему Юрию Горбунову, несколько приемов самообороны.

– Я занимаюсь единоборствами более шести лет, – рассказывает блондинка Наталья. – На этом настоял мой муж, у него вторая ступень в айкидо, джиу-джитсу и каратэ. Как-то мне пришлось применить свои умения в маршрутке, где у меня попытались украсть телефон. В результате – сбежали с синяком под глазом.

– А я ни с кем никогда даже не дрался, – впоследствии за кулисами признался Новому каналу Юрий Горбунов. – Когда был еще школьником, ко мне попытались пристать хулиганы. Но мимо проходил незнакомец, и все замялось само собой (улыбается).

Блондинка предложила ведущей «Кто против блондинок?» Лесе Никитюк и звездному гостю Юрию Горбунову отработать вместе с ней несколько приемов самообороны. Леся изображала жертву нападения, а Юрий стал нападающим. Девушка объяснила: любые вещи из женской сумочки, такие как шарф, расческа или лак для волос смогут защитить.

– А в случае, если под рукой не нашлось ничего, а нападающий повалил вас на землю? – поинтересовался Горбунов и продемонстрировал выше сказанное на ведущей Нового канала. – Надеюсь, я классно завалил Лесю.

На этот случай у блондинки Натали также нашлись приемы, которые Леся Никитюк порекомендовала запомнить, даже если не придется воспроизводить в жизни.

Новые выпуски «Кто против блондинок?» – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Читай:

Как отреагировала Катя Осадчая на желание Горбунова побороться с блондинками?

На шоу к Лесе Никитюк пришла блонда с 13-м размером груди! (Фото)

Тест: Померяйся IQ с блондинкой!