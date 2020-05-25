Топ-3 способи врятувати зіпсовану під час готування страву

Шеф-кухарі Антон Васильєв і Ілля Сьомін розповіли, як можна врятувати їжу, яку ви вже збиралися викинути

Випадково зіпсувати страву під час приготування може як кулінар-початківець, так і шеф-кухар з величезним досвідом. Але ставити на ній хрест не варто — навіть коли здається, що все безнадійно зіпсовано, вихід є. Врятувати кулінарний шедевр допоможуть поради шеф-кухарів Антона Васильєва та Іллі Сьоміна — учасників гастрошоу «Хлебное зрелище», яке Новий канал випускає на YouTube.

Фейл №1: переперчили

Є відразу кілька способів врятувати їжу, яку ви переперчили під час приготування.

— Гостроту можна погасити молочними продуктами, якщо, звісно, вони поєднуються з конкретною стравою, — каже Антон. — А ще гострота нейтралізується цукром, оцтом або лимонним соком. Вибирайте спосіб, який найменше вплине на смак страви.

Фейл №2: перекислили

Іноді їжа може бути надто кислою, наприклад, через доданий оцет. Але і з цієї ситуації є вихід.

— Кислоту завжди можна збалансувати цукром, — зазначив Ілля. — Головне — не переборщити.

Фейл №3: пересолили

Зіпсувати страву надмірною кількістю солі дуже легко, а ось над тим, щоб виправити це, доведеться попітніти.

— Повернути хороший смак пересоленій страві складніше. Можна спробувати подвоїти кількість рідини та інгредієнтів, — рекомендує Антон. — Але в більшості випадків, якщо пересолили — краще почніть готувати спочатку.

— Ще зайву сіль можуть увібрати овочі, тож якщо вони входять до складу вашої страви — просто подвійте їх кількість, – додає Ілля.

Нагадаємо, «Хлебное зрелище» — гастрошоу, в якому бренд-шеф ресторанів «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» Антон Васильєв і шеф-кухар ресторанів Тin Tin і Loggerhead Bar Ілля Сьомін змагаються за гастротур Нью-Йорком. У кожному випуску вони отримують однаковий набір простих продуктів, з яких повинні приготувати страви на свій розсуд. Під час готування їм дають різні ускладнення, які роблять процес цікавішим і веселішим.

Свіжий випуск «Хлебного зрелища» Новий канал випустив на YouTube у неділю, 24 травня. Зірковим гостем, який оцінив страви шеф-кухарів і вирішив, хто з них впорався із завданням краще, став Женя Галич — фронтмен гурту O.Torvald.

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