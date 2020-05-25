Отримати ляща оселедцем, приготувати поширований сібас та поржати: Що встигли шефи «Хлебного зрелища» в новому випуску

Шефи відомих київських ресторанів показали, що можна приготувати з продуктового набору «фітоняші», а Женя Галич з дітьми спробували і оцінили їх кулінарні старання в новому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» (Новий канал)

Учасники проекту Антон Васильєв, бренд-шеф ресторанів «Тайський привіт», «Китайський привіт», «В’єтнамський привіт» і Ілля Сьомін, шеф-кухар ресторанів «Тin Tin» і «Loggerhead Bar» на старті отримали однакові ЗОЖние набори продуктів. Трохи авокадо, фітнес-пластівці, імбир, йогурт, філе сибаса і ще кілька інгредієнтів, які можна знайти практично в кожному холодильнику.

Шефи повинні були приготувати страви ресторанного рівня і відправити їх зірковому експерту фронтмену O.Torvald, щоб той вибрав кращу.

Читай: Топ-3 способи врятувати зіпсовану під час готування страву



Під час готування шефи отримували кумедні ускладнення! Антону довелося готувати на фітболі та приміряти роль Попелюшки, перебираючи кмин і насіння льону, Іллі ж дістався ростовий костюм сумоїста, пов’язка на очі і… лящ оселедцем!

– Це було неймовірно складно! Я взагалі в якийсь момент перестав розуміти, що відбувається, – зізнається Ілля.

Але це, до речі, не завадило йому закінчити сервіровку страви і довести конкурента майже до істерики.

– У цьому випуску мені пощастило більше, попалися завдання легші, ніж Іллі, тому залишалося тільки сміятися, – згадує Антон.

Дивись: Рецепт сальси з авокадо VS корисне севіче. Що вибере O.Torvald з дітьми. Хлебное зрелище

Але, як то кажуть в «ХЗ шоу», добре сміється той, у кого в кінці залишаються 100 доларів 🙂

В результаті шеф Васильєв приготував севіче по ЗОЖ-ному, а шеф Ілля був готовий дивувати Женю Галича пошированим сібасом з сальсою з авокадо.

Куштувати страви музикант вирішив разом зі своїми дітьми – 7-річною Євою і 3-річним Данею. Правда, задумка Жені успіхом не увінчалася! Єва, лише поглянувши на тарілку з севіче, відмовилася його куштувати і демонстративно прикрила рот рукою. Зате Даня вивився більш рішучим та навіть відкусив шматочок сібаса!Однак рибу на смак він не розпізнав, і назвав блюдо Іллі «картоплею зі слизом»: мабуть сальса з авокадо малюкові здалася не дуже апетитною 🙂

Сам Женя спробував обидва блюда, унюхав в севіче Антона неіснуючу м’яту, яка надалі виявилася імбиром, і похвалив соус Іллі. Але перемога все ж таки дісталася «імбирній тарілці», і свої перші 100 доларів отримав шеф азіатських «Приветов» – Антон Васильєв.

Нагадаємо, що в 1 випуску «Хлебного зрелища» переміг Ілля Сьомін, тож зараз рахунок 1: 1 – у обох шефів по 100 доларів, і вони продовжують боротьбу за гастротур в Нью-Йорк на рівних. Але все зміниться вже в неділю 31 травня, коли один з кухарів зробить ривок, і випередить конкурента! Хто це буде, дивіться в третьому випуску «ХЗ шоу» в неділю о 12:00 на YouTube Нового каналу.