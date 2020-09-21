В 4 випуску У кого більше? Аня стане обличчям ресторану в Джакарті, а Настя цілуватиметься з індонезійцем. Які роботи дістануться дівчатам цього разу? Дізнайся просто зараз! Переможниця своїми очима побачить дива молекулярної кухні, а тій, що програла, доведеться познайомитися зі специфічними методами місцевої нетрадиційної медицини.

Аня і Настя будуть плакати від жаху, коли побачать, в яких умовах їм доведеться працювати! Українським ведучим доведеться купатися в бруді й ночувати в злиднях, і все це – заради перемоги. Дізнайся, кого з дівчат покусають місцеві отруйні бджоли на знак покарання за програш! Дивись У кого більше? 1 сезон 4 випуск від 21.09.2020 на Новому каналі.

Дивитися онлайн У кого більше? сезон 1 випуск 3