Блискучий гумор та розривні жарти чекають на тебе в шоу Розсміши коміка по-Новому 12 випуск від 08.05.2024. Наші учасники вміють помічати та вдало підкреслювати кумедність звичайних життєвих ситуацій, що знайомі кожному з нас.

Ірина Левкун з Чернівців потішить суддів проєкту Розсміши коміка по-Новому своїм стендап-виступом, де самокритично розповість про свою зовнішність та особливості сімейних застіль. А також поділиться секретом, як стати в Туреччині своєю. Та чи вдасться Ірині розсмішити коміків? Дивись проєкт Розсміши коміка по-Новому 12 випуск від 08.05.2024 та дізнайся відповідь на це запитання.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 11 випуск