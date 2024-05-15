15 травня

Життєві історії з гумором Розсміши коміка по-Новому 2024. Випуск 12 від 15.05.2024

Блискучий гумор та розривні жарти чекають на тебе в шоу Розсміши коміка по-Новому 12 випуск від 08.05.2024. Наші учасники вміють помічати та вдало підкреслювати кумедність звичайних життєвих ситуацій, що знайомі кожному з нас.

Ірина Левкун з Чернівців потішить суддів проєкту Розсміши коміка по-Новому своїм стендап-виступом, де самокритично розповість про свою зовнішність та особливості сімейних застіль. А також поділиться секретом, як стати в Туреччині своєю. Та чи вдасться Ірині розсмішити коміків? Дивись проєкт Розсміши коміка по-Новому 12 випуск від 08.05.2024 та дізнайся відповідь на це запитання.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 11 випуск

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Життєві історії з гумором Розсміши коміка по-Новому 2024. Випуск 12 від 15.05.2024

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