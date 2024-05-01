01 травня

Судді зустріли старих знайомих. Розсміши коміка по-Новому 2024. Випуск 11 від 01.05.2024

Проведи легкий позитивний вечір із шоу Розсміши коміка по-Новому 11 випуск від 01.05.2024. Драйвові виступи новачків, а також професіоналів гумору змусять суддів Лесю Нікітюк і Юрія Ткача попітнити, аби стримати усмішку.

Ти познайомишся з полтавським стендап-коміком Олександром, що підкорить глядачів шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 курйозними розповідями про сімейне життя. А також з енергійною тамадою з Житомира Наталкою, яка здивує не лише своїм підходом до гумору, але й незвичайним хобі. Що це за вподобання? Чи вдасться учасникам змусити суддів сміятися? Розповість проєкт Розсміши коміка по-Новому 11 випуск від 01.05.2024. Невеличкий спойлер: на тебе чекає сюрприз, що приємно здивує навіть суддів.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 10 випуск

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Судді зустріли старих знайомих. Розсміши коміка по-Новому 2024. Випуск 11 від 01.05.2024

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