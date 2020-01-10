Гостею нового випуску спецпроекту "Предметка" з Сергієм Нікітюком стала учасниця третього сезону реаліті "Супермодель по-українськи" Катя Свинарчук. За три роки дівчина встигла кардинально змінити своє життя: схуднути на 15 кг, влаштуватися на роботу в міжнародну компанію і стати досить успішним блогером. Що відбувається в особистому житті Каті? Чому дівчина не працює моделлю? Про дві вищі освіти, мрії про весілля, ціни на пости в блозі та роботу з французьким модним брендом - дивіться у відео!

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