Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Новий канал / Предметка / Маша Шевченко про останній показ Готьє, сестер Хадід та дефіле у Armani. Предметка. Спецвипуск
19 лютого

Маша Шевченко про останній показ Готьє, сестер Хадід та дефіле у Armani. Предметка. Спецвипуск

Учасниця першого сезону проект «Топ-модель по-українськи» Маша Шевченко на початку лютого взяла участь у показах відразу двох відомих у всьому світі брендів - Jean-Paul Gaultier та Armani. Ми запросили модель стати героїнею спецвипуску проекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком, щоб дізнатися більше про поїздку в Париж, останній показі Готьє й знайомство з Дітою фон Тіз і сестрами Хадід. Виявилося, Белла - та ще сучка!

Дивись всі подробиці в спецвипуску проекту «Предметка» просто зараз!

В тему:

Катя Свинарчук: Я мрію про чоловіка, до якого ще не доросла. «Предмета» з Сергієм Нікітюком

Юля Дихан про колишнього хлопця, нове кохання та переїзд до Варшави

Тая Щурук: «Не загубити себе в «Перших ластівках» мені допомогла каблучка».

Маша Шевченко про останній показ Готьє, сестер Хадід та дефіле у Armani. Предметка. Спецвипуск
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності