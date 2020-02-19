Учасниця першого сезону проект «Топ-модель по-українськи» Маша Шевченко на початку лютого взяла участь у показах відразу двох відомих у всьому світі брендів - Jean-Paul Gaultier та Armani. Ми запросили модель стати героїнею спецвипуску проекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком, щоб дізнатися більше про поїздку в Париж, останній показі Готьє й знайомство з Дітою фон Тіз і сестрами Хадід. Виявилося, Белла - та ще сучка!

Дивись всі подробиці в спецвипуску проекту «Предметка» просто зараз!

В тему:

Катя Свинарчук: Я мрію про чоловіка, до якого ще не доросла. «Предмета» з Сергієм Нікітюком

Юля Дихан про колишнього хлопця, нове кохання та переїзд до Варшави

Тая Щурук: «Не загубити себе в «Перших ластівках» мені допомогла каблучка».