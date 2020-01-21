Мальвіна про 100 тисяч призових, тиск на проекті та роботу помічником судді. Предметка з Сергієм Нікітюком

Героїнею нового випуску спецпроекту "Предметка" з Сергієм Нікітюком стала переможниця третього сезону "Топ-модель по-українськи" Мальвіна Чукля. Під час інтерв'ю дівчина розповіла, куди і як швидко витратила виграні 100 тисяч гривень, чому готова на будь-яку роботу і чи планує переїзд до Києва. А також Мальвіна вперше зізналася, як їй вдалося пережити смерть батька, знайти в собі сили повернутися на проект і зуміти пройти довгий шлях в реаліті, не дивлячись на постійні нападки конкуренток. Все про життя Мальвіни до, під час і після проекту - дивіться в повному випуску "Предметки" з Сергієм Нікітюком.

Предметка - це спецпроект Нового каналу з експертом Топ-моделі по-українськи Сергієм Нікітюком. Все, що глядачі хотіли дізнатися про випускників модельного реаліті, блогерів, артистів та інших успішних українців, можна буде побачити у відвертих бесідах. Особливість формату предметка в тому, що гість сам вибирає тему діалогу. Для цього на планшеті йому потрібно вибрати в будь-якому порядку запропоновані Сергієм Нікітюком предмети, за кожним з яких ховається певна тема. А ось яка саме тема, для гостя залишається таємницею, поки він не зробить свій вибір!

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