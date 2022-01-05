Переможці 3 сезону Ексів Геворг та Альона стануть батьками

Про це Геворг та Альона розповіли на зйомках «Предметки» з Сергієм Нікітюком

Реаліті «Екси» на Новому каналі закінчилися ще декілька тижнів, але ми продовжуємо стежити за життям учасників та ділитися з глядачами найважливішими подіями з їхніх життів. Так, після фіналу проекту пара переможців Геворг Берчян та Альона Чарінцева стали героями спецпроекту «Предметка. Пост-шоу». У відвертій розмові з ведучим Сергієм Нікітюком «екси» розкрили закадрові секрети знімального процесу та розповіли, як участь у реаліті Нового каналу змінила їхнє життя.

«Зараз у нас трійничок»: Аня Суліма – про кризу у стосунках після реаліті «Екси»

Зокрема, переможці 3 сезону «Ексів» Геворг та Альона відповіли, чи планують вони узаконити свої стосунки. Виявилося, що молодий чоловік збирався взяти приклад із фіналістів реаліті Ані та Августа, які заручилися на фіналі, та зробити коханій пропозицію під прицілом камер. Але добре подумавши, змінив своє рішення.

– Відверто кажучи, мені не сподобався той формат пропозиції, який обрав Август, – зізнався Геворг Берчян. – Спочатку я планував діяти, як він, але вчасно зупинився. Я зрозумів, що не готовий робити це так відкрито і певною мірою показушно. Мені хотілося, щоб пропозиція руки та серця для нас з Альоною стала по-справжньому інтимною і сокровенною подією.

Кохання після проекту: як живуть фіналісти та переможці «Ексів»

І хоча заручення Геворга та Альони на проекті «Екси» так і не відбулося, за словами молодого чоловіка, чекати його коханій залишилося недовго. У нього навіть є ідея, як організувати пропозицію, про яку дівчина ніколи не забуде. Щоб дізнатися більше про романтичні плани Геворга, дивись новий випуск «Предметки»:

Але на цьому відверті зізнання переможців 3-го сезону реаліті «Екси» не закінчилися. Так, Геворг та Альона зізналися, що стануть батьками! Звичайно, не найближчим часом, але плани побудувати міцну велику сім’ю вони мають. І обоє цього хочуть.

– Ми бачимо одне одного в своєму майбутньому, інакше ми б просто не продовжували стосунки, – поділилася Альона Чарінцева. – Я хочу, щоб у нас була чудова сім’я та багато дітей. Мрію про трьох малюків, мінімум!

До речі, ентузіазм коханої щодо кількості дітей Геворг не підтримав. Він зазначив, що готовий на двох карапузів, а далі буде видно.

Дивись також:

Екси Аня та Август про весілля, сексуальну несумісність, борги та проблеми після проекту. Предметка