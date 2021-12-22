Хто переміг у шоу Екси 3 сезон у 15 випуску від 21.12.2021 | Новий канал

Одна з пар-фіналістів проекту Нового каналу отримала 100 тисяч гривень, а в іншій хлопець зробив пропозицію руки і серця

Бути разом чи розійтися назавжди? Протягом 15-ти емоційних та складних епізодів екси намагалися дати собі відповідь на це запитання Хто ж переміг у фіналі третього сезону реаліті Нового каналу про стосунки та правила життя?

– Ми з Наталею дуже довго радилися, – говорить ведучий Олександр Педан. – І нам все ж вдалося обрати пару переможців. Це люди, яким найважче давалися кроки вперед – через упертість, егоїзм. Та заради кохання вони не просто змінились, а стали непізнаваними.

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Напередодні фіналу обидві пари зізналися, що вже відчувають себе переможцями. Звання та приз у 100 тисяч гривень неважливі в порівнянні з тим, як вони виросли у своїх стосунках. Впоралися з всіма випробуваннями на проекті, вирішили всі конфлікти. А головне – бачать своє спільне майбутнє!

– Переможці пройшли великий шлях. Можливо, хтось скаже, що їм пощастило, але я точно знаю, що це заслужена перемога! – каже ведуча Наталя Єжова. – Вони пережили цілу палітру емоцій: гнів, страх, образи, ревнощі. В «Ексах» було лише тренування, у реальному житті на них теж чекають не менш складні випробування. Але вони вже знають, як їх проходити. Пара, яка зайняла друге місце, не програла. Ці учасники теж перемогли, адже здобули право бути разом і будувати щасливі міцні стосунки. Вони – приклад того, як не здаватись і йти вперед!

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Переможцями третього сезону реаліті «Екси» стали Альона Чарінцева та Геворг Берчян!

– Цей проект окрім того, що відкрив нас самим собі, ще й відкрив нас одне одному! – ділиться переможець. – Ми стали іншими людьми. Більш стримано сприймаємо наші стосунки, відчуваємо спокій всередині. Особисто я не просто виграв проект, я виграв своє щасливе життя з дуже красивою і крутою дівчиною, якою буду пишатися завжди!

У Ані Суліми та Августа Козанчука на фінальній вечірці «Ексів» сталася не менш яскрава подія! Хлопець вдруге освідчився дівчині, і та погодилася.

– Ми взяли максимум з цього проекту! Ми – сім’я Козанчук-Суліма, – підсумувала фіналістка.

Цікаво, як склалося життя пар-лідерів після реаліті «Екси»? Всі деталі зможете дізнатись у спецпроекті «Предметка. Пост-шоу», який вийде на YouTube Нового каналу. 24 грудня о 12:00 чекайте випуск з Анею та Августом, а 30 грудня о 12:00 – з Альоною та Геворгом!