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Не пропусти довгоочікувану прем’єру – дивись 1 серію Перші ластівки. Zалежні на Новому каналі! Абсолютно нова історія. Нові герої. Стара гра, яка так само веде наївних молодих людей до загибелі… Хто стане жертвою цього разу? Дізнайся просто зараз!

Гру «Перші ластівки…» називають соціальною пандемією. Незнайомці пишуть підліткам під псевдонімом «Друг» і затягують їх у небезпечну гру, в якій немає переможців. Учасники добровільно розлучаються з життям, дотримуючись вказівок невідомого «Друга».

Герої молодіжного трилера вчаться на факультеті журналістики. Граніт науки цікавить їх не так сильно, як алкоголь, наркотики та випадкові зв’язки. Але чи варто в усьому звинувачувати «Друга»? Що зміниться в житті студентів, коли у них з’явиться нова викладачка Кіра Зотова, яка в минулому отримала важку психологічну травму? І що буде, якщо хтось із них виявиться затягнутим в цю страшну гру? Дізнайся просто зараз – дивись Перші ластівки. Zалежні 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн Перші ластівки