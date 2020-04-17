Нервовий зрив, холодна вода і стрибки з даху. Як знімали “Перші ластівки”

Вам напевно цікаво дізнатися, як знімали найемоційніші сцени молодіжного трилера «Перші ластівки». Відповіді на всі питання про зйомки дали актори, які зіграли в серіалі головні ролі - Макс Самчик, Саша Рудинський, Поліна Носихіна, Таїсія-Оксана Щурук, Марія Смолякова та інші. А про задум проекту, про те, як з'явилася ідея і створювався сценарій, розповіли сценарист «Перших ластівок» Євген Тунік і режисер Валентин Шпаков. Це цікаво!

Всі серії можно подивитись на YouTube Нового каналу.

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