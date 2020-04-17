Нервный срыв, холодная вода и прыжки с крыши. Как снимали “Первые ласточки”

Вам наверняка интересно узнать, как снимали самые эмоциональные сцены молодежного триллера «Первые ласточки». Ответы на все вопросы о съемках дали актеры, сыгравшие в сериале главные роли – Макс Самчик, Саша Рудинский, Полина Носыхина, Таисия-Оксана Щурук, Мария Смолякова и другие. А о задумке проекта, о том, как появилась идея и создавался сценарий, рассказали сценарист «Первых ласточек» Евгений Туник и режиссер Валентин Шпаков. Это интересно!

Кстати, все серии «Первых ласточек» вы уже можете посмотреть на YouTube Нового канала.

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