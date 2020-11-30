«Перші ластівки» надихнули молодь говорити про свої проблеми

Завдяки минулорічній співпраці з резонансним проектом Нового каналу Громадська організація розширила напрямки своєї діяльності

Молодіжний трилер «Перші ластівки», який Новий канал випустив у ТБ-політ у 2019 році, не просто піднімав гострі соціальні теми та висвітлював проблеми сучасних підлітків. Одним із головних завдань резонансного проекту була реальна допомога. Саме тому до співпраці було залучено Національну дитячу гарячу лінію «Ла Страда-Україна». Завдяки трансляції контактів громадської організації в ефірі та на інших офіційних ресурсах Нового каналу про можливість зв’язатися із координаторами, щоб отримати підтримку та реальну допомогу, дізналося багато підлітків, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях.

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Після виходу серіалу «Перші ластівки» на Новому каналі кількість звернень на Національну дитячу гарячу лінію «Ла Страда-Україна» значно зросла. І хоча громадська організація націлена на допомогу дітям та підліткам, близько 35% запитів надійшли від молоді віком 18-25 років. Саме тому було прийнято рішення здійснити масштабне переформатування та розширити напрямки діяльності.

– Національна дитяча гаряча лінія офіційно стала Національною гарячою лінією для дітей та молоді. Ідея виникла не на рівному місці. Ми обговорювали це доволі давно, але останній рік став для нас показовим і підштовхнув до того, аби почати активно працювати з молоддю, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – У зв’язку з виходом молодіжного трилеру «Перші ластівки» на Новому каналі минулого року, а також трансляцією серіалу у травні цього року до нас звертається близько 30% молодих людей віком 18-25 років (за 9 місяців 2020 року на Національну дитячу гарячу лінію надійшло понад 57 тисяч звернень), які дізналися про наші контакти завдяки «Ластівкам». У переважній більшості це студенти та студентки. Вони також хочуть поговорити про непорозуміння і тиск з боку батьків, проблеми в особистих стосунках із коханою людиною (зокрема й ситуації сексуального насильства), булінг з боку одногрупників та одногрупниць, селфхарм, думки щодо вчинення суїциду. Звісно, ми не «футболимо» молодих людей і надаємо їм консультації та допомогу, адже для нас важливо, аби кожна людина, яка звернулася на гарячу лінію, була почутою та отримала підтримку. Оскільки з кожним місяцем таких звернень (від молоді віком 18-25 років) ставало дедалі більше, було прийнято рішення переформатувати Національну дитячу гарячу лінію на Національну гарячу лінію для дітей та молоді. Тепер ми активно додаємо компонент молодіжної підтримки у нашу роботу, адже нам важливо бути з тими, кому це потрібно.

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Наразі підготовчі моменти переформатування діяльності Національної гарячої лінії завершено. Громадська організація «Ла Страда-Україна» закрила усі документальні питання стосовно зміни назви гарячої лінії, внутрішніх положень та структури. Крім того, були проведені масштабні додаткові навчання психологічного та правового характеру для консультантів щодо надання допомоги саме молодіжній категорії населення, оскільки специфіка спілкування з підлітками та молоддю дещо різниться. Запуск оновленої Національної гарячої лінії для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» відбудеться сьогодні, 30 листопада.

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Як звернутися

Звернутися по допомогу можна на Національну гарячу лінію для дітей та молоді «Ла Страда-Україна» можна за номерами: 0-800-500-225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України) або 116111 (безкоштовно з усіх мобільних телефонів по всій території України). Лінія працює по буднях з 12:00 до 20:00. Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, можна скористатися месенджерами та соціальними мережами (всі електронні канали працюють цілодобово):

Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine

Instagram – childhotline_ua

Telegram – CHL116111

Прем’єра молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі