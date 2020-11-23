Dakooka розповіла про створення альбому для Перших ластівок. Zалежні

Збірка отримала назву «Да кто такой этот ваш Feat»

До прем’єри молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні» залишається лише три тижні. Вже 14 грудня о 21:00 глядачі Нового каналу поринуть в нову, не менш гостру, ніж минулого року, детективну історію, а також побачать вражаючі перевтілення улюблених акторів. Про подробиці сюжету, персонажів та їхні «скелети в шафі» ми вже писали раніше. Настав час розповісти про музичний супровід другого сезону.

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Днями StarLight Originals та Новий канал представили офіційний трейлер до серіалу «Перші ластівки. Zалежні». І вже з цього трихвилинного ролика стає зрозуміло, що другий сезон молодіжного трилера буде не менш серйозним, ніж перший. А в чомусь – навіть гострішим і провокативнішим. Відповідно і саундтреки до нього знімальна команда вибирала ретельно.

За музику, яка прозвучить у молодіжному трилері «Перші ластівки. Zалежні» відповідала неймовірна Dakooka. Цю українську співачку шанувальники серіалу знають і дуже люблять, адже саме вона написала саундтрек до першого сезону «Ластівок». Після його прем’єри «Герой» стояв на репіті в усієї країни!

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Цього року для серіалу «Перші ластівки. Zалежні» Dakooka створила цілий альбом, який отримав назву «Да кто такой этот ваш Feat». До збірки увійшли вісім треків, вони були записані в дуеті з переможцями конкурсу, який артистка організувала на офіційній сторінці в Instagram.

– Спочатку був конкурс демок, – розповіла про створення альбому «Да кто такой этот ваш Feat» Dakooka. – Мені надіслали близько 300 абсолютно різних композицій, з яких я вибрала вісім найкращих. Саме вони і увійшли до альбому. І хоча всі пісні були написані ще до зйомок «Перших ластівок. Zалежні», збірка створювалася виключно під серіал.

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«Да кто такой этот ваш Feat» – вже п’ятий альбом у професійному багажі Dakooka. І, за словами співачки, він абсолютно відрізняється від усього, що вона робила раніше.

– Цей альбом унікальний, він абсолютно не схожий на мої попередні роботи. Без жартів, – зазначила Dakooka. – По-перше, це альбом дуетів. Я ще ніколи не робила подібного. По-друге, всі пісні написані в різних жанрах. Та попри те, що альбом вийшов дещо незвичним, мої слухачі його прийняли. Мені дуже приємно читати їхні схвальні коментарі.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!