Dakooka – «Да кто такой этот ваш Feat»: слушаем альбом, созданный для сериала «Перші Ластівки. Zалежні»!

Сборник уже доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках

Срочно беги скачивать! Невероятная Dakooka презентовала новый альбом «Да кто такой этот ваш Feat», который стал уже пятым в ее профессиональном багаже. В сборник вошли восемь треков: «С тобой», «Север», «ЛПК», «Вселенная», «Гори», «Маленькая капелька лжи», «Теряю верю», «На дне». Все они прозвучат в молодежном триллере «Перші Ластівки. Zалежні», премьеру которого Новый канала покажет уже 14 декабря в 21:00.

– Первым услышал уже сведённый альбом Амир. Это человек, который «мастерит» все мои синглы и альбомы, начиная с «Героя». Ему понравилось, сказал, что альбом хороший. – делится с Новым каналом Dakooka. – А вообще меня больше всего интересует мнение моих близких. Мне важно, чтобы они говорили, что им нравится.

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Новый альбом Dakooka «Да кто такой этот ваш Feat» уже доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках. Включай скорее и наслаждайся качественной украинской музыкой! Кстати, по словам певицы, ее любимая песня из сборника – «Север». А какая твоя? Делись мнением в социальных сетях Dakooka и Нового канала!

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