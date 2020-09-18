Все буде по-дорослому! Актори серіалу «Перші ластівки. Zалежні» організували бійцівський клуб

Новий канал заінтригував свіжими кадрами зі знімального майданчика

До завершення зйомок молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні», прем’єра якого запланована на грудень 2020 року, залишається лише кілька тижнів. Робота над новим сезоном у розпалі. Команда віддає весь свій час і сили, щоб глядачам сподобався результат.

Хто Друг? Розкрито головну інтригу першого сезону «Ластівок»

І поки всі з нетерпінням чекають на прем’єру серіалу «Перші ластівки. Zалежні», поспішаємо поділитися новими кадрами зі знімального майданчика. Адже вони захоплюючі! Схоже, крім БДСМ-сцен, про які ми писали раніше, в новому сезоні «Ластівок» глядачі побачать справжній бійцівський клуб! Кому з акторів доведеться вийти на ринг – розповімо найближчим часом.

Про те, що в другому сезоні «Перші ластівки» здобули формат серіалу-антології, відомо давно. Новий сюжет, нові персонажі, нові соціальні проблеми. Але, судячи з фото зі знімального майданчика, «Перші ластівки. Zалежні» будуть відрізнятися від першого сезону не лише смисловим навантаженням, а й віжуалом.

«Перші ластівки. Zалежні»: про що говорить назва другого сезону?

– Другий сезон – це абсолютно новий світ, а, значить, він за замовчуванням буде відрізнятися від попереднього, – розповів Валентин Шпаков, режисер серіалу «Перші ластівки. Zалежні». – Арена подій – столичний статусний університет, і ця обставина розв’язала нам руки в художній частині. У другому сезоні «Ластівок» велика увага приділятиметься картинці. При підборі локацій ми дотримувалися архітектурних рішень у стилі конструктивізму і модернізму. На жаль, Київ не багатий на них, але навіть у цій малій частині є те, що приваблює творчих людей з усього світу. Працювати в локаціях, де до нас знімався серіал «Чорнобиль» або кліп Twenty One Pilots, дуже надихає. Величезну, непорівнянну з минулим сезоном увагу приділили стилю. Цю частину я сміливо можу назвати революційною в українському серіальному виробництві. Цього разу ми використовували агресивніші поєднання кольорів, шалені дизайнерські рішення, більша частина яких дісталася нам зі щедрої руки київських модельєрів. Вишенькою на торті я вважаю однокадрову розповідь. На жаль, не в тому обсязі, в якому хотілося б. Але в порівнянні з першим сезоном вона збільшилася в рази. Метафорично кажучи, якщо минулого року нам дали вкусити край пирога, то цього ми проковтнемо його цілком (усміхається – прим.ред.).

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» запланована на грудень 2020 року.