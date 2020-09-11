Хто Друг? Розкрито головну інтригу першого сезону «Ластівок»

Сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки» Євген Тунік пояснив фінал першого сезону

Фінальна сцена 8-ї серії «Перших ластівок» залишила після себе безліч запитань. І головне серед них – «Хто ж все-таки переховувався під капюшоном?» У пошуках відповідей шанувальники проекту знову і знову переглядали серії, намагаючись знайти хоч найменший натяк на особистість Друга, пильно розглядали скриншоти й допитували акторів у Direct. Але їхні старання були марними.

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Коли Новий канал оголосив про старт зйомок другого сезону, який отримав назву «Перші ластівки. Zалежні», у глядачів з’явилася надія. Надія на те, що вони нарешті побачать обличчя Друга. Однак у новому сезоні проект набув формату антології: актори – ті самі, сюжет і персонажі – абсолютно нові. Дізнавшись про це, багато глядачів відчули себе обдуреними, мовляв, не можна закінчити історію, не розкривши головну інтригу – особистість людини, яка ховається під капюшоном.

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Пояснити фінал першого сезону «Ластівок» і нарешті розставити всі крапки над «і» ми попросили Євгена Туніка, сценариста і шоуранера проекту. Він підкреслив, що рішення не показувати у фінальній сцені обличчя людини під капюшоном було усвідомленим. У ньому був закладений глибокий сенс.

– Перший сезон був закритий повністю, історія отримала логічне завершення, – прокоментував Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки». – Спочатку здавалося, що головним антагоністом був Антон, але в фіналі з’ясувалося, що він і сам став чиєюсь маріонеткою. Чиєю конкретно? Для мене це питання метафоричне. Всі ми розуміємо, що за будь-яким злом стоїть іще більше зло. Саме цю думку ми й намагалися донести, вирішивши не розкривати особистість людини на даху.

Мені особисто не було цікаво, хто сидить під капюшоном. Тому що для мене, повторюся, це метафора. Розумію, що багато хто сприйняв сцену на даху буквально і відчув себе обдуреним, не побачивши обличчя Друга. Але вважаю, що настав час привчати глядача ставитися до деяких речей метафорично. Шукати глибший сенс.

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Сценарист і шоуранер серіалу «Перші ластівки» також зізнався, що про Друга ми ще почуємо. Ця тема буде підніматися в новому сезоні серіалу, але не стане головною сюжетною лінією.

– Оскільки обидва сезони «Ластівок» створені в одному всесвіті, повністю викреслити лінію Друга було б нелогічно, – пояснив Євген Тунік. – За сюжетом, після подій першого сезону минув певний час, історія про Друга і гру «Ластівки», що призвела до безлічі смертей, набула розголосу. Ця тема проходить наскрізною лінією через весь сюжет. Але сказати, що вона головна, я не можу.

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