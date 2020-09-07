Зірка фільму «Коли падають дерева» зіграє в серіалі «Перші ластівки. Zалежні»

До акторського складу проекту приєдналася Анастасія Пустовіт

Здавалося б, ще вчора Новий канал взявся до роботи над молодіжним трилером «Перші ластівки. Zалежні». А вже минулого тижня команда серіалу відзначила екватор зйомок. Навіть не віриться, що минуло більше місяця! Прем’єра, яка запланована на кінець 2020 року, наближається з кожним днем. І хоча ми поки що не можемо розкрити подробиці про сюжет і персонажів, настав час ближче познайомити глядача з акторським складом проекту.

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Як ми писали раніше, в новому сезоні «Перші ластівки» здобули формат серіалу-антології: актори – ті ж, фабула і герої – абсолютно нові. Та попри це, ми все ж побачимо в касті молодіжного трилера нові обличчя. Серед них – 25-річна Анастасія Пустовіт, зірка фільму «Коли падають дерева» і серіалу «Таємниці».

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У «Перших ластівок. Zалежні» Настя грає одну з головних ролей. Деталі зовнішності і характеру її героїні поки що залишаться таємницею. Але, схоже, персонаж актрисі дістався не з легких. На знімальному майданчику вона зізналася, що багато спілкувалася зі сценаристом Євгеном Туніком і режисером Валиком Шпаковим, щоб краще зрозуміти героїню.

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Нещодавно, 27 серпня, новоявлена «ластівка» відзначила 25-річчя. Примітно, що цей день вона провела на знімальному майданчику серіалу «Перші ластівки. Zалежні». Для актриси вже стало традицією зустрічати новий рік свого життя на роботі. І поки що вона не хоче нічого змінювати!

– Я люблю те, чим займаюся, – поділилася Анастасія Пустовіт. – Хоч як би пафосно це звучало, робота – частина мого життя, якщо не все життя. Все, що я вивчаю й чим цікавлюся, так чи інакше калібрується під неї. Тому вже третій рік поспіль відзначаю день народження на знімальному майданчику або на сцені театру. І я щаслива, що в цей момент я можу займатися улюбленою справою.

Можливо, років так через 10 мені захочеться відзначити день народження десь в Іспанії чи на Мальдівах. Сказати всім: «Прощавайте! Не турбувати!» – і полетіти. Та наразі я абсолютно щаслива. Позаминулий день народження я зустріла на зйомках, минулий – на сцені театру, а цей випав на «Перші ластівки. Zалежні».

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) – вже взимку 2020 року