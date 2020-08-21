Отримала подарунок від Сенцова і нелегально жила в гуртожитку: цікаві факти про зірку «Перших ластівок» Машу Смолякову

Ви добре знаєте Машу Смолякову за роллю Поліни в серіалі «Перші ластівки» (Новий канал). У п’ятницю, 21 серпня, їй виповнився 21 рік

До 21 року актриса Маша Смолякова встигла багато – знятися у фільмі Олега Сенцова й кількох успішних серіалах, серед яких «Перші ластівки» на Новому каналі, стати викладачем акторського мистецтва та отримати пропозицію руки і серця. У день народження дівчини пропонуємо дізнатися ще кілька цікавих фактів про неї.

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Факт №1: стати актрисою мріяла з дитинства

Маша – дівчина цілеспрямована. Про це свідчить щонайменше той факт, що їй вдалося здійснити найзаповітнішу дитячу мрію. Вперше вона з’явилася на екранах у свої 10 років, а вже в 19 дівчині почали довіряти головні ролі.

– У дитинстві я хотіла стати акторкою і співачкою. Коли батьків не було вдома, переодягалася в мамині сукні та танцювала під її диски – альбоми Стінга, Мадонни, Afric Simone, – каже Маша.

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Любов до кіно дівчині прищепила мама. Маша взагалі виросла у творчій родині: її бабуся була танцівницею ансамблю Вірського, а тітка – примою-балериною Національного оперного театру опери та балету.

– Я почала любити кіномистецтво завдяки матері та фільму «Віднесені вітром», який пам’ятаю ще з дитинства, – згадує актриса серіалу Нового каналу. – Навіть зараз ми з мамою радимо одна одній серіали чи фільми, а після перегляду обговорюємо їх. До речі, з останніх переглянутих мені дуже сподобався «Паперовий будинок» – рекомендую.

Факт №2: схиблена на контролі

Актриса обожнює все контролювати, тому якщо вона знає, що для неї готують сюрприз, переживає величезний стрес. Лише уявіть, яким випробуванням стало для неї очікування Нового, 2020 року, з огляду на те, що дівчина здогадувалася: в цю ніч коханий (до речі, теж актор) на ім’я Олександр освідчиться їй.

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Факт №3: в захваті від голлівудського красеня

Улюблений актор Смолякової – головний холостяк Голлівуду Леонардо Ді Капріо.

– Коли його номінували на Оскар за фільм «Легенда Г’ю Гласса», я не спала всю ніч – так хотіла дізнатися, отримає він заповітну статуетку чи ні. Коли все-таки отримав, плакала від щастя! – усміхається Маша.

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Факт №4: отримала подарунок від Олега Сенцова

У 2019-му дівчина знялася в арт-хаусный драмі Олега Сенцова і Ахтема Сейтаблаєва «Номери». Своє бачення картини Сенцов описував в листах, тому що на той час перебував у в’язниці в РФ. До моменту презентації фільму на фестивалі Берлінале-2020 Сенцов повернувся в Україну, тож у Маші була можливість особисто познайомитися з режисером.

– Він навіть привіз мені презент з Берлінале. Всім подарував маленьких сувенірних ведмежат, а мені – сумочку. Було неймовірно приємно. Та й, в цілому, зйомки у фільмі Олега Сенцова – дуже цікавий досвід, – зізналася Смолякова.

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Факт №5: незвичайні домашні тварини

Поки інші діти заводили вдома котів і собак, Маша виховувала… щурів.

– У дитинстві в мене було два щури. Ми з мамою завжди творчо підходили до вибору імені. Першого щурика звали Соня Золота ручка, скорочено – Сантьяго. А другого гризуна – Філіп Красивий, на честь французького короля.

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Факт №6: нелегально жила в гуртожитку

Хоча Маша й народилася в Києві, вона встигла пожити і в театральному гуртожитку – дуже хотіла бути ближче до свого тоді ще бойфренда, а зараз нареченого.

– Жити в гуртожитку класно, особливо, якщо ти – актор. Ви всі знайомі між собою, регулярно зустрічаєтеся, весело проводите час. Я нелегально жила в гуртожитку від Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого разом зі своїм хлопцем. Тоді ми лише почали зустрічатися, і я підживала в нього, – згадує актриса серіалу Нового каналу. – Моя бабуся хапалася за голову, бо я жила в кімнаті з чотирма хлопцями. Хоча не бачила в цьому нічого жахливого. Було весело. Перші півроку мені дуже подобалося, потім вже ні. Зрештою ми переїхали, і зараз живемо в орендованій квартирі.

Новий канал вітає Машу з днем народження і бажає їй досягти всіх творчих висот. А також нагадує – поки знімається другий сезон «Перших ластівок», ви можете подивитися всі серії першого сезону на YouTube-каналі Нового!