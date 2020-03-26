«Перші ластівки» карантину: Зросла кількість звернень на підліткову лінію допомоги

Більшість із нас думає, що їм важко сидіти на карантині: нудно, всі серіали вже переглянуті, речі перебрані… Самі себе шкодуємо, ниємо, що хочеться знову сидіти в кафе та ходити на шопінг. Але насправді в реальній халепі опинилися діти та підлітки, які страждають від домашнього насилля. Вони лишилися сам на сам із своїми кривдниками, і єдина можливість виговоритися – зателефонувати на гарячу лінію допомоги «Ла-Страда Україна». Завдяки серіалу «Перші ластівки» на Новому каналі про можливість зв’язатись із координаторами дізналося багато підлітків, які справді потребують допомоги. І зараз кількість дзвінків знову дуже зросла.

– У період карантину ми зіткнулися з такою проблемою, що багато дітей повідомляють нам про насильство з боку їхніх батьків, – розповідає координатор гарячої лінії Альона Кривуляк. – На сьогодні ситуація стає більш критичною, адже служби у справах дітей працюють дистанційно, вони не можуть прийти додому і перевірити сім’ю. Ми дуже оперативно співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб захищати дітей. Адже розуміємо, що без психологічної підтримки сьогодні в чотирьох стінах дітям дуже складно.

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Волосся стає дибки, коли розумієш, як почуваються діти, які повинні 24/7 знаходитися із людьми, які їх ображають. Не обов’язково фізично, багато батьків морально принижують своїх дітей, часом самі того не розуміючи. Ця болісна тема розкривається у «Перших ластівках» через стосунки Поліни та її матері, яка своїм тотальним контролем та переконаністю, що знає, як краще, довела до трагедії.

– Мало не кожне п’яте звернення – з приводу селфхарму (умисного нанесення собі шкоди), – розповідає Альона Кривуляк. – І підлітки пишаються, коли проходить місяць-два після дзвінка, а вони більше не ріжуть своє тіло! Ми їх дуже підтримуємо, бо розуміємо, наскільки це страшна залежність. На жаль, підліткам через карантин недоступна підтримка психотерапевтів чи навіть психіатрів, якщо вони цього потребують. Ми намагаємося заповнювати цю прогалину своїми силами. Звісно, дуже гостре питання – непорозуміння з батьками. Особливо під час карантину. Адже зараз діти перебувають з батьками вдома 24/7. І навіть у такий період чимало батьків не цікавляться, чим їхні діти зайняті, як у них із навчанням, що їх турбує. Малечі не вистачає банального спілкування. Ми будуємо свої алгоритми, які допомагають зробити перший крок до розмови з батьками. Гаряча лінія працює у штатному режимі, консультанти приходять у головний офіс. Крім цього активно спілкуємося в Instagram.

Новий канал теж говоритиме з підлітками та їхніми батьками. Мовою, якою вміє – мовою «Перших ластівок». З 31 березня на YouTube Нового каналу вийдуть усі серії першого сезону серіалу, щоб батьки і діти могли сісти разом і подивитися. І поговорити після цього про все, що болить…

Video: «Перші ластівки» карантину: Зросла кількість звернень на підліткову лінію допомоги Координатор горячей линии Алена Кривуляк рассказала, о чем рассказывают подростки, как часто говорят от селф-харме и суициде и почему сейчас особенно уделять много времени отношениям в семье. Не пропустите Первые ласточки

Сподіваємося, наші «Ластівки» змусять багатьох замислитися над стосунками у родині, з друзями, над своїм життям, яке у кожного одне.

Дивіться «Перші ластівки» з 31 березня на YouTube Нового каналу о 12:00 по вівторках і четвергах. Дивіться серіал всією сім’єю і використовуйте кожен день карантину, щоб стати ще ближчими зі своїми рідними. Слухайте один одного і не бійтеся говорити правду.