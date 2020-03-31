Олеся Жураківська – про булінг у школі: «Називали дилдою»

Відома українська актриса, яка зіграла в серіалі Нового каналу «Перші ластівки», не лише розповіла про те, як її ображали у школі, а й поділилася порадою, як пережити булінг

З 31 березня перший сезон серіалу «Перші ластівки» буде виходити на YouTube-каналі Нового каналу. І знову всі згадають сюжет, який нікого не залишив байдужим, і проблеми підлітків, які, на жаль, нікуди з нашого суспільства не зникли. Олеся Жураківська зіграла в серіалі матір Поліни, яка, за сюжетом, наклала на себе руки. Актриса розповіла про те, як у школі з неї знущалися однокласники, і як вона справлялася з цими проблемами.

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– Переважна більшість людей стикається з насильством, – каже Жураківська. – Період дорослішання, особливо в такому, на жаль, незрілому суспільстві, неможливий без подібних випробувань. Якщо ти яскрава особистість, якщо в тебе свій погляд на життя, ти відрізняєшся від загальної маси, тобі не прожити життя, не стикаючись з постійним бажанням оточуючих тебе поламати, пофарбувати в усереднений сірий колір.

У багатьох в житті є такі історії, і Жураківська – не виняток.

– У четвертому класі я займалася танцями, і була високого зросту, більша за інших однолітків, – згадує Олеся. – Я прекрасно рухалася, танцювала, була солісткою. Але постійно чула: «Ти товста, ти дилда». Дуже страждала тоді, але, тим не менш, не зупинялася. І такого було дуже багато, пов’язаного із зовнішністю або тим, що я вчилася на «відмінно». У школі подібна дисциплінованість викликала в моїх ровесників роздратування.

У схожих випадках актриса радить усім йти своїм шляхом і не обманювати самого себе.

– Потрібно перебувати в гармонії з собою, – каже Жураківська. – Культивувати в собі впевненість у тому, що це твій шлях, і лише ти можеш його пройти. Нічого не бійтеся, ідіть вперед, адже якщо таких впевнених у собі людей не буде, то світ перетвориться на желеподібну, мерзенну, сіру капость. Не боятися, жити, залишатися таким, який ти є. Адже сенс життя – бути щасливим, а це можливо, якщо ти слідуєш за своєю мрією, бажаннями, поглядами на життя.

Серії першого сезону «Перші ластівки» будуть з’являтися на YouTube-каналі Нового каналу по вівторках і четвергах, починаючи з 31 березня. Запуск кожної серії – о 12:00. Не пропустіть!