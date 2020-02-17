«Ми можемо спалахнути з нуля»: Саша Рудинський про кар’єру актора та майбутнє весілля. Ексклюзив!

Вперше глядачі Нового каналу побачили Олександра Рудинського в комедійному серіалі «Подорожники». Харизматичний, талановитий, яскравий... На нього відразу ж звернули увагу! Потім Рудинський з'явився у гучному проекті «Перші ластівки», який присвячений реальним проблемам сучасних підлітків. Після прем'єри серіалу Саша прокинувся знаменитим. Про нього та його колег по проекту, без перебільшень, говорили всі...

Саша Рудинський взяв хороший розгін і впевнено будує кар'єру не тільки в кіно, але й у театрі. Кількість шанувальників актора збільшується у геометричній прогресії, як і інтерес до його професійного та особистого житті. Саме на ці теми ми й поговорили з «висхідною зіркою».

Як пройшли дитячі та шкільні роки Олександра Рудинського? Завдяки кому він потрапив до театральної студії? В які халепи Саша потрапляв під час навчання і чому його навчило життя у гуртожитку? Що відчував молодий актор, отримавши міжнародну премію, і чи вважає він нагороду заслуженою? Що відомо про наречену Рудинського та чому вони ніяк не можуть визначитися з датою весілля? За що актор розбив голову дівчині, яка йому подобалася, і за який вчинок він уже декілька років не може себе пробачити? Дивися ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Рудинський і дізнайся відповіді на всі питання!

«Якщо хочеш чогось досягти, змінюй оточення»: Саша Рудинський про поворотні моменти, кар'єру і майбутнє весілля