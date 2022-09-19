Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск від 19.09.2022 на сайті Нового каналу! Сором’язливі розумники та впевнені в собі красуні доторкнуться до прекрасного, адже тема тижня – сила мистецтва. У першому випробуванні пари боротимуться за грошову винагороду. Щоб отримати 50 тисяч гривень учасникам потрібно опанувати танець сальса та станцювати на підтанцьовці у Злати Огнєвіч. Під час виконання цього завдання важливо не лише запам’ятати і відтворити рухи, а й встановити контакт із партнером. На які хитрощі підуть хлопці та дівчата, щоб перемогти? Не пропусти цікаве випробування – дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 3.

Дивитися онлайн 2 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн 2 частину 3 випуск Пара на мільйон 1 сезон