19 сентября

Девушки провалили проверку искусством. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3. Часть 2

Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 3 выпуск от 19.09.2022 на сайте Нового канала! Во время второго испытания девушки прикоснутся к прекрасному и продемонстрируют, кто из них разбирается в искусстве, а кто видит мир в серых тонах. Красавицам нужно посмотреть фильм о картинах известных художников и выбрать одну из них. После этого они должны объяснить партнеру, что изображено на холсте и воспроизвести это с помощью реквизита. Кто лучше представит свой шедевр и защитит его, тот получит тотем. Не пропусти интересное испытание – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 3.

Смотреть онлайн 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Новый каналПара на миллионСезон 1Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3 от 19.09.2022
Рекомендуем
Рекомендуем
Настя поцеловала Марка во время выступления Златы Огневич. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3. Часть 1

Настя поцеловала Марка во время выступления Златы Огневич. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3. Часть 1

Соперники выгнали пару из-за зависти. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3. Часть 3

Соперники выгнали пару из-за зависти. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3. Часть 3

Новости проекта
Новости проекта
«Пара на миллион»: с кем простились участники в третьем выпуске

«Пара на миллион»: с кем простились участники в третьем выпуске

19 сентября
Злата Огневич раскрыла секрет крепких и гармоничных отношений

Злата Огневич раскрыла секрет крепких и гармоничных отношений

19 сентября
«Пропала романтика»: Вика Маре – об отношениях с мужем-французом во время войны

«Пропала романтика»: Вика Маре – об отношениях с мужем-французом во время войны

19 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь