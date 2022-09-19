Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 3 выпуск от 19.09.2022 на сайте Нового канала! Во время второго испытания девушки прикоснутся к прекрасному и продемонстрируют, кто из них разбирается в искусстве, а кто видит мир в серых тонах. Красавицам нужно посмотреть фильм о картинах известных художников и выбрать одну из них. После этого они должны объяснить партнеру, что изображено на холсте и воспроизвести это с помощью реквизита. Кто лучше представит свой шедевр и защитит его, тот получит тотем. Не пропусти интересное испытание – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 3.

Смотреть онлайн 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон