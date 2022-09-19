Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск від 19.09.2022 на сайті Нового каналу! На другому тижні змагань таємне голосування не обійдеться без сюрпризів. Одна з пар запізниться на церемонію через те, що вирішить піти на романтичне побачення у СПА. Невже у когось із учасників почали зароджуватися справжні почуття? І як на таку витівку відреагують суперники? І головне запитання – хто залишить проєкт цього тижня? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн проєкт Нового каналу Пара на мільйон сезон 1 випуск 3.

Дивитися онлайн 3 випуск Пара на мільйон 1 сезон