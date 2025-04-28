Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон випуск 6, щоб не пропустити екскурсію в багатогранну країну, яка точно здивує.

Уганда – країна контрастів. Поруч із неймовірною дикою природою живуть люди на межі бідності. Деякі навіть не можуть заплатити за оренду житла, тож ночують на вулиці. У проєкті Орел і Решка. Земляни 2 сезон випуск 6 ведучі дізнаються про страшні реалії життя в Уганді. Кожна друга дівчинка тут одружується до 18 років, а кожна п’ята – переживає насильство. Мішель Андраде познайомиться з угандійкою, яку видали заміж за сорокарічного у 12 років. Зараз жінка самотужки виховує 38 дітей. Чим ще здивує Уганда? Дивись проєкт Орел і Решка. Земляни 2 сезон випуск 6 на сайті Нового каналу.

Дивись онлайн 5 випуск шоу Орел і Решка. Земляни. 2 сезон