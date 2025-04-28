Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон выпуск 6, чтобы не пропустить экскурсию в многогранную страну, которая точно удивит.

Уганда – страна контрастов. Рядом с невероятной дикой природой живут люди на грани бедности. Некоторые даже не могут заплатить за аренду жилья, поэтому ночуют на улице. В проекте Орел и Решка. Земляне 2 сезон выпуск 6 ведущие узнают о страшных реалиях жизни в Уганде. Каждая вторая девочка здесь выходит замуж до 18 лет, а каждая пятая – переживает насилие. Мишель Андраде познакомится с угандийкой, которую выдали замуж за сорокалетнего в 12 лет. Сейчас женщина самостоятельно воспитывает 38 детей. Чем еще удивит Уганда? Смотри проект Орел и Решка. Земляне 2 сезон выпуск 6 на сайте Нового канала.

Смотри онлайн 5 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне. 2 сезон