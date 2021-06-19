Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 16 від 19.06.2021 на сайті Нового каналу, адже канікули в колоритній Іспанії продовжуються!

Наше нове диво світу – справжнє родовище золота! Понад дві тисяч років тому римляни відкрили секрет гори Лас-Медулас, яка приховувала в собі цінний метал! Сьогодні це місце – національний парк, який заворожує своєю красою! Не пропусти можливість і насолодися цим дивовижним краєвидом у 16 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Можливо, одному з ведучих вдалося знайти шматочок жовтого скарбу?

Знайшли чи не знайшли справжнє золото ведучі під час іспанської мандрівки, ти дізнаєшся після перегляду. Але золото – не завжди те, що блищить, у чому переконалися обидва туристи! Гастрономічні експерименти, екстремальні види спорту та незабутні емоції – ось справжнє золото, яке дарує життя! Дивись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 16 від 19.06.2021 і дізнайся ще більше подробиць із цієї мандрівки!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Дубай