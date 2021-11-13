Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 33 від 13.11.2021 на сайті Нового каналу! Кажуть, що всі дороги ведуть в Рим, і недарма, адже цього разу наша дорога веде саме до цього величного стародавнього міста. Тут знаходиться нове диво світу, заради якого кожного року понад чотири мільйони туристів з усього світу кидають усі свої справи й вирушають назустріч пригодам.

У 33 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 ти дізнаєшся, що свого часу Колізей був найпопулярнішою і найкривавішою ареною світу. Тут тисячі глядачів вимагали хліба та видовищ, і саме це місце забрало понад півмільйона життів заради забави й насолоди. Сьогодні Колізей – найголовніше надбання і гордість Рима, а також офіційне нове диво світу.

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 33 від 13.11.2021 і будь першим, хто дізнається, як свої вікенди проведуть власник безлімітної картки та бюджетний турист!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Естонії