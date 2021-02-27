У тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 2 випуск від 27.02.2021 Олександр Гудков та Іван Дорн вирушать у самий центр Португалії – невелике місто Назаре, яке розташовано на березі Атлантичного океану. Назаре припаде до смаку як багатому мандрівникові, так і туристу зі скромним бюджетом. Олександр Гудков вирушить вивчати затишні вулички, познайомиться з місцевими колоритними бабусями та підніметься на один з найкращих оглядових майданчиків Португалії. А Івану Дорну безлімітна карта дасть можливість взяти майстер-клас з серфінгу в одного з найкрутіших серферів світу і спробувати на смак м’ясо міноги. Які ще сюрпризи приготував Назаре? Дивись просто зараз в тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 2 випуск від 27.02.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і решка 2021 в Болівії