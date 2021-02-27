Video: Португалия: рай для серферов и самый старый университет. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 2

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27 февраля

Португалия: рай для серферов и самый старый университет. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 2

В тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 2 выпуск от 27.02.2021 Александр Гудков и Иван Дорн отправятся в самый центр Португалии – небольшой город Назаре, который расположен на берегу Атлантического океана. Назаре придется по вкусу как богатому путешественнику, так и туристу со скромным бюджетом. Александр Гудков отправится изучать уютные улочки, познакомится с местными колоритными бабушками и поднимется на одну из лучших смотровых площадок Португалии. А Ивану Дорну безлимитная карта даст возможность взять мастер-класс по серфингу у одного из самых крутых серферов мира и попробовать на вкус мясо хищника миноги. Какие еще сюрпризы приготовил Назаре? Смотри прямо сейчас в тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 2 выпуск от 27.02.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и Решка 2021 в Боливии

Португалия: рай для серферов и самый старый университет. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 2
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