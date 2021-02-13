Video: Болівія: Мішель Андраде потрапить у минуле! Орел і решка. Новий сезон. Випуск 1.

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13 лютого

Болівія: Мішель Андраде потрапить у минуле! Орел і решка. Новий сезон. Випуск 1.

Дивись просто зараз легендарне тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 1 випуск від 13.02.2021 на сайті Нового каналу. Позитив і Мішель Андраде вирушать в Санта-Крус – найбільше місто Болівії. Олексію дістанеться безлімітна картка, тому він поїде в найдорожчий готель в околицях міста. Позитиву вдасться пожити в кратері згаслого вулкана, відвідати ранчо з ягуарами та поплавати біля підніжжя водоспаду. Мішель Андраде вирушить в поселення менонітів – християн, які відмовилися від благ цивілізації, а також відвідає своє рідне місто Кочабамба, де покаже свою болівійську сім’ю! Все це дивись просто зараз у тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 1 випуск від 13.02.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Дівчата

Болівія: Мішель Андраде потрапить у минуле! Орел і решка. Новий сезон. Випуск 1.
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