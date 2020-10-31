Після загадкової Мексики програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон полетіла далі – у Домінікану, на її райські пляжі.

Кожен пляж Домінікани – це чудо світу з оксамитовим піском і бірюзовою водою, оточене пальмами або густими соковитими джунглями. Для досвідчених мандрівників, ведучих тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 8 випуск, пляжі стануть справжньою міні-відпусткою.

Вони танцюватимуть, рибалитимуть і покажуть тобі справжній домініканський колорит. Відвідають безлюдний острів Есмеральда, щоб поплавати голяка. І приїдуть на один із кращих пляжів Макао, де відпочивають місцеві жителі й де ти не зустрінеш юрбу туристів.

Шик і блиск пляжів Домінікани дивись онлайн у програмі Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 8 випуск від 31.10.2020 на сайті Нового каналу!

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